Playlist For Sunday, October 11, 2026

Hosted by Bob Corritore

6pm

Freddy King - Bossa Nova Watusi Twist - Popcorn Blues Party Vol. 1 - Koko Mojo 3:19

Koko Taylor - I Got What It Takes - What It Takes - Chess 3:02

Howlin' Wolf - Spoonful - Smokestack Lightning - His Best - Hip-O Select 2:39

Mighty Joe Young - Why Baby - NY Wild Guitars - P-Vine 2:16

Smokey Smothers - Come On Rock Little Girl -Backporch Blues - Ace 2:45

Muddy Waters - She's Nineteen Years Old - Hoochie Coochie Man - Hip-O Select 3:15

Bill Warren - Riding In My Jaguar - Westside Blues Rumble - Titanic 2:14

Big Moose Walker - Rambling Woman - Chicago Blues Guitar Kings - P-Vine 3:24

Little Walter - Blue And Lonesome - Complete Chess Masters - Hip-O Select 2:52

Etta James - I'd Rather Go Blind - Tell Mama - Chess 2:33

Carol Fran - Roll With The Punches - Bluesoul Belles - West Side 2:00

Mabel John - Your Good Thing Is About To Come To An End - Go Girl - Rhino 2:55

Dean And Jean - Thread Your Needle - Best Of - Marginal 2:38

Irma Thomas - You're The Dog - Go Girl - Rhino 3:00

Big Mama Thornton - Mercy - Don't Freeze On Me - El Cerrito 2:33

Ruth Brown - I Don't Know - Best Of - Rhino

John Lee Hooker - How Can You Do It - House Rent Boogie - Ace 2:37

John Lee Hooker - Bad Boy - Half A Stranger - Mainstream 3:04

John Lee Hooker - It's Been A Long Time Baby - House Rent Boogie - Ace 3:15

7pm

John Lee Hooker - Do My Baby Think Of Me - Everybody's Blues - Specialty 2:50

John Lee Hooker - Black Cat Blues - Graveyard Blues - Specialty 2:58

John Lee Hooker - Don't Trust Nobody - Everybody's Blues - Specialty 3:43

Ted Taylor - How's Your Love Life -Taylor Made - Paula 3:12

Johnnie Taylor - Just The One I've Been Looking For - Stax 2:38

Little Johnny Taylor - Part Time Love - Greatest Hits - Fantasy 3:48

Dinah Washington - You Stay On My Mind -Complete Mercury - Mercury 2:32

Billie Poole - Them Blues - Confessin' The Blues - OJC 2:07

Esther Phillips - I'm Gettin' 'Long Alright - Confessin' The Blues - Atlantic 2:57

Dakota Staton - Country Man - Dakota Staton - Muse 2:45

Nancy Wilson - My Sweet Thing - Yesterday’s Live Songs Today’s Blues - Capital 2:25

Aretha Franklin - Maybe I’m A Fool - Sings The Blues - Columbia 3:09

Albert King - Got To Be Some Changes Made - Wednesday Night In San Francisco - Stax 9:24

Robert Lockwood - Aw Aw Baby - Roigh Treatment - West Side 2:35

Memphis Minnie - Kissin’ In The Dark - Rough Treatment - West Side 3:26

Alfred Wallace - Glad I Don’t Worry No More - Rough Treatment - West Side 2:20

8pm

Baby Face Leroy - The Blues Is Killing Me - Rough Treatment - West Side 3:00

Johnny Shines - Evening Sun - Rough Treatment - West Side 2:28

Floyd Jones - On The Road Again - Rough Treatment - West Side 3:08

Snooky Pryor - Boogie Twist - Rough Treatment - West Side 2:45

Sunnyland Slim - Down Home Child - Rough Treatment - West Side 2:49

J.B. Lenoir - The Mojo - Rough Treatment - West Side 2:52

Mel Brown - Chicken Fat - Chicken Fat - Impulse 4:13

Charles Brown - Driftin Blues - Legend - MCA 6;33

T-Bone Walker- Party Girl - Funky Town - BGO 3:01

Mel Brown - Blues For Big Bob - Chicken Fat - Impulse 4:22

Memphis Minnie - I'm Sailin' - Complete Recorded Works - Document 2:47

Baby Dee - Look What Baby's Got For You - Don't You Feel My Leg - Delmark 2:35

Marylin Scott - I Got What My Daddy Likes - Carolina Blues & Gospel - Document - 2:39

Nora Lee King - Cannonball - Men Are Like Street Cars - MCA 2:43

Billy Holiday - Ain't Nobody's Business If I Do - Men Are Like Street Cars - MCA 3:19

Terry Timmons - Got Nobody To Love - Classics - Classics 2:38

Big Mama Thornton - They Call Me Big Mama - Hound Dog - MCA 2:01

9pm

Betty James - Help Me Find The One I Love - Don't Freeze On Me - El Cerrito 2:41

Big Maybelle - Blues Early Early - Candy - Savoy 4:30

Sandra Grims - Halleluiah Rock And Roll - Stompin' 11 - Stompin' 2:59

Ruth Brown - Shine On - Best Of - Rhino 2:52

Linda Hopkins - Walkin' And Talkin' Blues - Ladies Sing The Blues - Savoy 2:47

Little Esther Phillips - Better Beware - Better Beware - Charly 2;34

B.B. King - Don't Answer The Door - His Best The Electric - MCA 5:09

Albert King - Born Under A Bad Sign - Born Under A Bad Sign - Stax 2:45

Freddy King - Going Down - Hide Away - Rhino 3:16

B.B. King - Paying The Cost To Be The Boss - His Best The Electric - MCA 2:32

Jessie Mae Hemphill - Tell Me You Love Me - Feelin' Good - HMG 2:43

Jessie Mae Hemphill - Eagle Bird - Feelin' Good - HMG 5:51

Little Walter - Juke - His Best - Chess 2:42

Muddy Waters - She Moves Me - Rollin' Stone - Chess 2:55

Jimmy Rogers - Goin' Away Baby - Complete Chess - Chess 2:41

Little Walter - Mean Old Frisco - Complete Chess Masters - Hip-O Select 2:22

Baby Face Leroy - Boll Weevil Blues - The Blues World Of Little Walter - Delmark 2:42

10pm

Muddy Waters - I Just Want To Make Love To You - His Best Chess 2:50

Jimmy Rogers - Act Like You Love Me - Complete Chess - Chess 2:55

Floyd Jones - Playhouse - Drop Down Mama - Chess 2:40

Little Walter - I Got To Go - Complete Chess Masters- Hip-O Select 2:38

Little Walter - Confessin' The Blues - Complete Chess Masters - Hip-O Select 3:01

Little Walter - Teenage Beat - Complete Chess Masters - Hip-O Select 2:59

Muddy Waters - Crawlin' Kingsnake - You Shook Me - Hip-O Select 2:28

Muddy Waters - Look What You've Done - Hoochie Coochie Man - Hip-O Select 2:20

Little Walter - Juke (Alternate Take) - Complete Chess Masters - Hip-O Select 2:54

Barbara Lynn - You'll Lose A Good Thing - You'll Lose A Good Thing - Bear Family 2:36

Ruby Johnson - It's Better To Give Than To Receive - I'll Run Your Hurt Away - Stax 3:01

Mabel John - Running Out - Stay Out Of The Kitchen - Stax 2:07

Ella Washington - He Called Me Baby - He Called Me Baby - Sound Stage - 2:58

Dean & Jean - Seven Day Wonder - Best Of - Marginal 2:22

The Chantels - Maybe - Complete - Acrobat 2:49

Koko Taylor - He Always Knocks Me Out - Koko Taylor - Chess 4:34

Big Mama Thornton - Sweet Little Angel - In Europe - Arhoolie 5:27

Mel Brown - Home James - Chicken Fat - Impulse 6:31